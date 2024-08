Assalto al bancomat di via Aldo Moro, Di Leo (Lega): «Arteria lasciata in totale abbandono»

«Da alcuni siti online ho appreso che, come accaduto di recente ad altro istituto di credito di corso V Emanuele, ieri 10 agosto alle prime luci del giorno si è verificato un altro assalto ad un bancomat di una importante filiale bancaria della centralissima Via Aldo Moro a Trani chiamata, da tanti, ancora Via Roma. Da anni sto interrogando il Sindaco e gli Assessori competenti (PL e sicurezza del territorio) sulle condizioni della suddetta arteria stradale lasciata in totale abbandono con luce serale paragonabile a quella di un viale di un cimitero, per la mancanza di arredo urbano con molte aiuole di alberi vuote e ridotte a cestini porta rifiuti. In particolare ho più volte evidenziato (con note tutte protocollate) che via Aldo Moro è ad altissimo rischio perché in una strada, in fondo piccola, vi sono a distanza di pochi metri tre filiali di banca e due tabaccherie aperte peraltro lodevolmente sino a tardi la sera. Stanno circolando dei video di privati cittadini che hanno ripreso l'episodio delittuoso. Vederli mi ha fatto star male soprattutto per il senso di impunità dimostrato dai malfattori. Spero dunque che qualcuno, anche un semplice dipendente, della prefettura di Barletta Andria Trani possa leggere questo "mio grido di dolore" e possa suggerire al Prefetto di convocare d urgenza il Sindaco chiedendogli conto anche della verosimile mancanza di telecamere di video sorveglianza oltre a tutto quanto da me segnalato da tempo»: lo dichiara Gianni di Leo, capogruppo Lega Città di Trani e Provinciale di Barletta Andria Trani.