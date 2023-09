Lavori sulla costa litorale, Di Leo: “Lavoro pubblico che dura da più di tre anni”

" Presentazione dei lavori della passeggiata di levante: comunicato stampa del 23 agosto 2020;

Presentazione dei lavori della passeggiata di levante: comunicato stampa del 23 agosto 2020; Per la passeggiata di levante serviranno lavori extra per 50.000,00 euro: comunicato stampa del 12 febbraio 2021;

Procedono spediti i lavori sul litorale est: comunicato stampa del 16 febbraio 2021;

Litorale est, proseguono i lavori del secondo lotto: comunicato stampa del 28 settembre 2022, con filmato promozionale del sindaco che guarda estasiato il mare;

Lavori extra per completare la passeggiata di levante: serve un nuovo impegno di spesa di ben 54.000,00: articolo di stampa del 5 settembre 2023".

Si tornadei lavori riguardanti la "", questa volta a farlo è, consigliere comunale, ().Il consigliere interviene sull'argomento via social,ladeglidell'amministrazione comunale sull'intervento, partendo dalla "presentazione dei lavori della passeggiata di levante",, fino ad arrivare a, con un articolo di stampa di qualche giorno fa.Questedal consigliere, che poi continua dicendo:La vicenda della passeggiata di levante rappresenta in modo evidentedella propaganda che getta fumo negli occhi dei cittadini per catturarne il consensoUn lavoro pubblico che, viene tatticamente preannunciato ogni anno come il imminente, quasi in modo trionfalistico, ma in realtà l'intento è di trasformare una sconfitta burocratica in un successo amministrativoDi Leo accenna infine a quelle spese extra sopra citate,chequasi sempre delleo carenze progettuali, mimetizzate ai non addetti ai lavoriIl consigliere chiudequeste sceneggiate napoletane