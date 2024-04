Gruppo "Media One", intervista al presidente Savino Lapalombella sull'importanza della finanza agevolata

La finanza agevolata si riferisce a quegli strumenti finanziari, come prestiti a tasso agevolato, sovvenzioni e agevolazioni fiscali, che vengono offerti dalle istituzioni pubbliche o da enti specializzati per sostenere determinati settori o progetti. Questi strumenti sono fondamentali per lo sviluppo economico di una regione come la Puglia perché permettono alle imprese di accedere a risorse finanziarie che altrimenti sarebbero difficili da ottenere, favorendo gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Il Gruppo "Media One" ha una vasta esperienza nel settore della consulenza aziendale. Come si colloca la vostra attività rispetto all'utilizzo della finanza agevolata per sostenere progetti innovativi e strategici?

«Il Gruppo "Media One" ha sempre creduto nell'importanza dell'innovazione e della ricerca come motori trainanti per lo sviluppo dell'azienda e del territorio. Utilizziamo la finanza agevolata per sostenere progetti che promuovono la crescita dei nostri clienti, migliorando la loro competitività sul mercato e contribuendo allo sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale della Puglia».

La Regione Puglia ha recentemente lanciato diversi bandi per sostenere progetti imprenditoriali e di sviluppo territoriale. Qual è il suo parere su questi bandi e quali opportunità offrono alle imprese della regione?

«I bandi regionali rappresentano un'importante opportunità per le imprese pugliesi di accedere a risorse finanziarie e fruire di un supporto istituzionale per realizzare progetti innovativi e strategici. Credo che sia fondamentale che le imprese sfruttino appieno queste opportunità, presentando, col nostro aiuto, progetti di qualità che possano contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio».

Quali consigli darebbe alle imprese che intendono partecipare a questi bandi per massimizzare le loro possibilità di successo?

«Innanzitutto, consiglierei alle imprese di affidarsi a consulenti specializzati e referenziati. L'analisi dei bandi e dei relativi criteri di valutazione presuppone una profonda conoscenza della materia. È importante presentare progetti ben strutturati, innovativi e con un impatto positivo sul territorio. Devono essere solidi e convincenti, dimostrando la capacità dell'impresa di realizzare con successo quanto proposto».

Infine, quali sono le prospettive future per il settore della consulenza aziendale in Puglia e come il Gruppo "Media One" intende contribuire a questo sviluppo?

«Il settore della consulenza aziendale sta vivendo una trasformazione senza precedenti, spinta da molteplici fattori, umani e tecnologici. In Puglia, vedo grandi opportunità di crescita per le imprese che sapranno cogliere le sfide del mercato e sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze dei consumatori. Il Gruppo "Media One" è impegnato a essere un protagonista attivo di questa trasformazione, con continui investimenti, sviluppando partnership strategiche e promuovendo ampie sinergie regionali e nazionali».