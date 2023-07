Ancora nessun intervento di messa in sicurezza del viadotto della 16bis, Di Leo torna a denunciare

Il consigliere della Lega Gianni di Leo, con una nuova PEC inviata al Comune di Trani in data 10 luglio, torna sul viadotto della 16bis, in zona Trani centro, chiuso oramai da diverse mesi per questioni di sicurezza. L'area è interdetta alle auto creando non pochi disagi ai residenti che non vi possono parcheggiare: ora il consigliere punta l'attenzione sulle condizioni di abbandono e degrado del piazzale, vessato anche dalle continue deiezioni canine.«L'iniziativa si è resa necessaria per l'inerzia istituzionale del Comune di Trani a fronte di un problema sollevato sin dal 15 marzo u.s. Si sono registrati numerosi apprezzamenti anche in vista della prossima edizione del Giullare presso il centro Jobel».