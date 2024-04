La strada del successo delle eccellenze tranesi al Liceo "Vecchi"

Si è tenuta nell'Auditorium del Liceo Scientifico "V. Vecchi", l'assemblea d'istituto degli studenti con l'intervento, secondo la modalità 'circle time', di illustri figure del territorio, provenienti dall'ambito dell'Università, dell'Impresa e delle professioni, con l'Assessore alle Culture, Lucia De Mari nel ruolo di moderatrice.Obiettivo dell'assemblea è stato presentare agli studenti diverse carriere d'eccellenza degli ospiti invitati, andando soprattutto ad esplorare la loro storia e la loro personalità.L'assemblea ha ospitato, con il saluto e l'accoglienza da parte del Ds., prof.ssa Angela Tannoia, in una prima tavola rotonda i professionisti e gli imprenditori Francesco Pomarico, Direttore Generale del gruppo Megamark, tra le prime 10 aziende in Italia della distribuzione; Giuseppe Nugnes, Imprenditore nel settore dell'abbigliamento, proprietario e Ceo dell'azienda Nugnes 1920; Giacinta Maria Serlenga, magistrato amministrativo, con la qualifica di consigliere presso il TarPuglia-Bari; Patrizia Albrizio, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e dirigente medico dell'Asl Bat; nella seconda tavola rotonda Francesco Mazzilli, imprenditore locale, gestore e proprietario di più di cinque locali presenti sul nostro territorio, come "Il vecchio e mare", "Bubbles", "Ognissanti" e altri; Michele Matera, titolare e gestore del prestigioso ristorante "Cortenfiore" di Trani.Gli studenti delle classi quinte e di due classi seconde in presenza, e gli altri attraverso una provvidenziale videocall dalle classi resasi necessaria per le avverse condizioni meteo, hanno potuto incontrare e interagire in modo simpatico e creativo - lodevole in tal senso il lavoro organizzativo dei rappresentanti di Istituto Liceo Vecchi, Davide Nugnes, Lorenzo Petrignani, Luca Spano e Gabriele Vetturi - con personalita' appartenenti a diversi settori del mondo del lavoro, la cui presenza ha conferito un'accezione fortemente orientativa all'assemblea stessa.