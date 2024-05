Incendio alla Lampara, fiamme all'interno dell'ex discoteca di Trani

Un incendio è divampato questa sera nello storico locale della movida tranese, oramai in stato di abbandono, denominato Lampara. Ad ora non si conosce ancora se si sia trattato di un incendio doloso o meno: a spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco che hanno fatto accesso nella struttura dalla villa affianco. Si è trattato comunque, da una prima disamina, di un vasto incendio con fiamme ben visibili anche dall'esterno. L'ex discoteca, come già noto, era in disuso già da diversi anni e pertanto contornata da erba incolta che con molta probabilità ha alimentato le fiamme. Non molto tempo fa c'era stato anche un crollo che non aveva fatto altro che contribuire allo stato di degrado del luogo.