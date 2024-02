Fuoco nel parcheggio sotterraneo della stazione: fumo e tanfo di plastica nella piazza

Non si conosce la origine delle fiamme sprigionatesi dal parcheggio sotterraneo della stazione di Trani: i Vigili del Fuoco, sollecitati da residenti e esercenti attività commerciali affacciate nella piazza, sono intervenuti prontamente a spegnere le fiamme all'interno del parcheggio, da alcune settimane transennato per ristrutturazioni. Al momento dell'incendio non erano in corso lavori; nella piazza si era sprigionato l'inconfondibile tanfo di plastica bruciata, dissoltosi poi in poco tempo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato che le fiamme si espandessero.