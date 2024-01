A fuoco il Macao, cocktail bar in piazza Longobardi: un mese fa l'incendio al Tom

"Post muto", si legge sulla storia di Instagram del cocktail bar Macao in piazza Longobardi. Fiamme nella notte negli spazi davanti al locale, fiamme che dalle immagini sembra siano riuscite a penetrare all'interno causando gravissimi danni. Solo un mese fa, il 21 dicembre per essere precisi, analoga sorte era toccata a un locale vicino al Macao, il Tom, per il quale però i danni furono limitati all'esterno. Sul posto per domare l'incendio i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per cercare di stabilire l'origine delle fiamme, non escludendo ovviamente alcuna ipotesi.