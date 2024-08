Auto in fiamme in via Umberto, gente in strada, accesso bloccato

Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, poco dopo le ore 12 in via Umberto. Un'automobile parcheggiata nella strada ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accettare. Allarmati dalla puzza di fumo i residenti sono scesi in strada per allontanarsi. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Il tratto di strada interessato dall'incendio è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza.