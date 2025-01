Auto prende fuoco in via Barletta, intervengono i Vigili del Fuoco

Powered by

Momenti di concitazione questa mattina, poco prima delle ore 12, in via Barletta: una Fiat Punto di colore blu ha improvvisamente preso fuoco. A domare subito le fiamme con estintore il guardiano del parcheggio lì vicino. Sul posto è anche intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato: sono poi giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento definitivamente l'incendio. Non si registrano danni a cose o persone.