IMG WA
IMG WA
Cronaca

Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito

Un minore avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni scaffali

Trani - sabato 13 settembre 2025 21.31
Un incendio, mentre il titolare e la commessa erano ancora all'interno, è divampato nell'attività di un commerciante cinese in via Malcangi dopo che un giovane ha dato fuoco ad alcuni scaffali. I due stanno bene, anche se molto spaventati dell'accaduto, ma ci sarebbero danni alla merce dell'attività per circa duemila euro. La polizia di Stato, intervenuta sul posto con la Polizia locale e i Vigili del fuoco, è sulle tracce del ragazzo ripreso dalle videocamere di sorveglianza.
Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
13 settembre 2025 Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
13 settembre 2025 Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
13 settembre 2025 Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
"Notte delle Lanterne ": stasera ultimo appuntamento a Trani
13 settembre 2025 "Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani
Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
13 settembre 2025 Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
13 settembre 2025 I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
13 settembre 2025 Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
13 settembre 2025 Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
13 settembre 2025 Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.