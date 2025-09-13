Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito

Un incendio, mentre il titolare e la commessa erano ancora all'interno, è divampato nell'attività di un commerciante cinese in via Malcangi dopo che un giovane ha dato fuoco ad alcuni scaffali. I due stanno bene, anche se molto spaventati dell'accaduto, ma ci sarebbero danni alla merce dell'attività per circa duemila euro. La polizia di Stato, intervenuta sul posto con la Polizia locale e i Vigili del fuoco, è sulle tracce del ragazzo ripreso dalle videocamere di sorveglianza.