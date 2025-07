Vasto incendio in un'azienda in via Curatoio

Un grosso incendio è divampato questa mattina in un'azienda situata in via Curatoio, nella periferia nord di Trani. Le fiamme, molto estese, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti della zona.Sul posto si attende l'arrivo dei Vigili del Fuoco. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio, né si segnalano feriti. L'azienda in questione è una segheria e a giudicare dal colore del fumo si pensa che a bruciare sia materiale altamente infiammabile e tossico. Si teme anche per l'incolumità dei vigneti che circondano l'intera area. Le fiamme si stanno propagando velocemente per via del vento. Allertate anche le altre forze dell'ordine.Ad arginare per primi le fiamme sono state le guardie campestri unitamente ai proprietari dei terreni: utilizzate anche bottigliette d'acqua e secchio d'acqua per donare il fuoco a ridosso dei vigneti che stavano già iniziando a bruciare.Seguono aggiornamenti.