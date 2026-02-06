La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva

Laha aperto un'inchiesta per far luce sulle dinamiche che, nella serata di giovedì, hanno portato alla distruzione dell'autovettura di, giornalista di BarlettaViva e de La Gazzetta del Mezzogiorno. L'episodio si è consumato poco dopo le 20, a pochi passi dall'abitazione del cronista. L'auto, ridotta a un cumulo di lamiere, è stata rimossa nella tarda mattinata di venerdì, mentre gli agenti del Commissariato di Polizia di Barletta sono già al lavoro per analizzare i rilievi tecnici e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.Al momento, le autorità procedono contro ignoti con l'ipotesi di reato di. Sebbene nessuna pista sia esclusa, l'accertamento della natura dolosa resta il punto nodale delle indagini. Qualora venisse confermata la matrice intimidatoria, ci si troverebbe di fronte a un segnale inquietante rivolto contro chi, quotidianamente, svolge il proprio ruolo di informazione al servizio della collettività.Quanto accaduto ad Antonucci non può essere isolato dal contesto territoriale. Il fatto richiama alla memoria altri episodi intimidatori subiti nel recente passato da cittadini impegnati nella difesa della legalità e dell'interesse pubblico. Un filo comune che sembra voler colpire l'impegno civile e l'autonomia di chi opera con trasparenza, alimentando un clima di pressione che la comunità barlettana respinge con forza.La redazione diesprime profonda vicinanza umana e civile al collega. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sulle responsabilità, resta fermo un principio non negoziabile: la libertà di stampa e la tutela di chi difende i diritti sono presìdi fondamentali della democrazia che non possono essere intaccati da alcuna forma di violenza o minaccia. Nel frattempo, messaggi di vicinanza e sostegno continuano a giungere dal mondo della politica, dell'associazionismo e dello sport di Barletta, a testimonianza di una reazione civile compatta e immediata.