Allarme incendio in via Pozzopiano: messa in sicurezza l area intorno ad un supermercato

Sul posto I Vigili del Fuoco per gli accertamenti

Allarme incendio, intorno alla mezzanotte, in via Pozzopiano nei pressi dell'incrocio semaforico: sul posto i Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia di Stato, che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area esterna ad un supermercato che occupa i locali all'angolo del piano terra del palazzo.Pare infatti che l'allarme incendio riguardi proprio quell'esercizio commerciale, anche se si stanno eseguendo i rilievi del caso.Seguono aggiornamenti