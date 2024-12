Incendio in un'autosalone in via Superga: un guasto tecnico a una vettura, nessun danno a persone ma tanto spavento

È trascorsa una notte dall'incendio che ha devastato l'autosalone in via Superga a Trani ieri pomeriggio intorno alle 16, 45: le saracinesche sono chiuse ma portano i segni della nube nera, densa che ha riempito il locale e si avverte ancora l'odore acre del fumo e delle gomme bruciate intorno alla palazzina.L'autosalone era chiuso ma per gli abitanti del condominio non sono stati momenti piacevoli: il fumo ha riempito m l'intera struttura e quello che ha spaventato ancor di più i condomini e i passanti, ma anche i residenti delle palazzine vicine, è stato cominciare a sentire esplosioni una dopo l'altra: infatti, pare per un problema tecnico, a seguito dall'incendio di una autovettura altre quattro hanno preso fuoco e sono state ovviamente danneggiate insieme a una motocicletta e gli pneumatici hanno cominciato a esplodere uno dopo l'altro.Impressionante anche quanto appariva dai balconi delle palazzine sull'altro lato della strada e dai passanti: le fiamme che sono apparse dalle vetrine illuminavano la strada già oscurata dal sole ormai tramontato. Non è stato facile per i vigili del fuoco riuscire a penetrare nella coltre densa e nera di fumo e in via precauzionale per controllare eventuali danni strutturali sono stati esaminati gli appartamenti che si trovano sopra l'autosalone.Sul posto intervenuta anche un'ambulanza: un dipendente - l'attività commerciale era chiusa, come detto, ma vicino all'orario di apertura - resosi conto di quanto stava accadendo, era riuscito ad aprire le saracinesche, a penetrare nel salone e a "salvare" un'autovettura, ma per via delle fiamme e del fumo non ha potuto fare altro. Sul posto sono intervenute forze dell'ordine per risalire alla dinamica dell'incidente e per chiudere provvisoriamente il tratto di strada tra via Superga e viale Germania.