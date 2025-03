Incendio a villa De Toma (ex sede Circolo Unione e Sporting Club): fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per accertarne le cause

Sarebbe di origine dolosa l'incendio divampato in una delle stanze di villa De Toma, già sede dello Sporting Club e del Circolo Unione di Trani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, penetrando anche con un mezzo all'interno della villa dall'accesso sul lungomare per domare le fiamme divampate in una delle stanze dell'edificio. A prendere fuoco sarebbero stati vecchi divani, porte e persiane. Villa De Toma, attualmente in vendita, è ormai inutilizzata da molti anni e versa in stato di abbandono dopo aver attraversato anni gloriosi con i circoli privati che ne avevano fatto la sede, rendendola luogo di feste, sport, concerti prestigiosi e grandi eventi.