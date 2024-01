Incendio al Macao, Confesercenti esprime vicinanza al titolare

La Confesercenti Provinciale BAT esprime solidarietà al titolare dell'attività commerciale Macao situata in piazza Longobardi a Trani per il grave atto subito nella notte.Soltanto a dicembre scorso un altro locale è stato dato alle fiamme sempre nelle vicinanze del Macao.Un ennesimo gesto sconsiderato che va a colpire il commercio e l'economia locale, e non solo, che in questo momento sta vivendo un periodo difficile.Sacrifici e impegno non posso e non devono essere oggetto di simili episodi. Dalle nostre interlocuzioni con gli organi preposti è possibile che possa trattarsi di episodi isolati, che si ripetono, ma che comunque non sono da sottovalutare.Confesercenti cercherà di capirne maggiormente con le forze dell'ordine e resta a disposizione dei commercianti per eventuali segnalazioni anche se si tratta di piccoli episodi.