Ancora roghi nelle campagne di Trani, in fiamme un terreno in via Finanzieri

Non si contano più gli incendi che ogni giorno si verificano nelle campagne di Trani. Molti di questi sono con ogni probabilità per mano dolosa, come quello che si sta verificando dalle prime di questa mattina in via Finanzieri (nei pressi del centro Padel). A bruciare sterpaglie e materiale nocivo, plastica e chissà cos'altro di potenzialmente dannoso per la salute a giudicare dall'odore acre e dalla fitta coltre di fumo simil nebbia che ha invaso l'intera area. Le fiamme hanno in breve tempo raggiunto grosse proporzioni: a lanciare l'allarme i lavoratori delle vicine aziende che hanno allertato i Vigili del Fuoco oltre che il Comune. Una piaga questa che non si arresta e a cui non si riesce a porre rimedio: a rimetterci la salute dei cittadini!