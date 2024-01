A fuoco nella notte tre auto in via Pozzo Piano, danni anche a un portone

Risveglio in piena notte per i residenti in via Pozzo piano, accanto al supermercato Dok a causa del fumo e delle fiamme provenienti da un veicolo che si sono poi propagate ad altre due auto. I Vigili del Fuoco sono giunti in tempo da Barletta per limitare i danni a una delle tre auto mentre due sono completamente distrutte e questa mattina sono intervenuti i mezzi del carro attrezzi per portarle alla demolizione.Ignote le cause, al vaglio dell'accertamento delle forze dell'ordine - i Carabinieri - intervenute sul posto. Danneggiato dalle fiamme anche il portone della palazzina davanti a cui erano parcheggiate le macchine. L'allarme è dato da una coppia che è transitava nella zona e che in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente si è prodigata a fermare le auto in transito.