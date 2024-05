A Trani il matrimonio della coppia italo-ucraina dopo la fuga dalla guerra a Kiev

Sarà Trani ad incorniciare la favola d'amore di Svetlana, ucraina e Antonio, di Vieste: la coppia italo-ucraina ha deciso di sposarsi nella sala Tamborrino del Comune di Trani.Svetlana, in fuga dalla guerra russo-ucraina del febbraio 2022, è arrivata a Trani come prima città italiana di accoglienza in transito verso Vieste dove ha incontrato Antonio con il quale ha deciso di sposarsi proprio a Trani in omaggio e ricordo della prima città che la ha accolta arrivando in Italia. Il matrimonio sarà celebrato sabato mattina alle ore 10.30.