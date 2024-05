Giustizia e legalità, a Trani sold out per l'evento con il magistrato Catello Maresca

Quando si parla di legalità e giustizia e il relatore è di spessore il sold out e' inevitabile. Nell'auditorium di San Luigi a Trani il magistrato Catello Maresca ha presentato il suo libro "Lo Stato vince sempre".Uno spaccato di vita reale, il racconto della cattura e dell'arresto del super latitante Michele Zagaria primula rossa del clan Casalesi e scovato dal pm Maresca in un bunker sotterraneo nel suo paese a Casalapenna.È stato proiettato anche un video a corredo del libro con le immagini del ritrovamento del bunker dove si nascondeva Michele Zagaria e del suo arresto. Un incontro sulla legalità e giustizia promosso dall'associazione UNICA, Unione nazionale italiana antimafia e organizzato sul territorio da Raffaella Merra e dal dott. Domenico Briguglio.Il dottor Maresca sotto scorta dal 2008 perché condannato a morte dalle organizzazioni criminali, dopo aver ascoltato l'intervento di tutti i relatori si è soffermato su alcuni punti cruciali: l'importanza di parlare di legalità ai giovani, ai ragazzi nelle scuole, del regime carcerario del 41bis necessario per spezzare i rapporti dei criminali con l'esterno, l'assurdità delle scarcerazioni nel periodo covid, degli indultini. Uno sguardo anche agli ultimi avvenimenti giudiziari in Puglia. Sono intervenuti: il questore della BAT Alfredo Fabbrocini; il direttore del carcere di Trani, Giuseppe Altomare; gli avvocati penalisti, Claudio Papagni e Antonio Florio; Don Dino Cimadomo; la presidente dell'associazione ContestoLab, Raffaella Caifasso.