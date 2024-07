Domani la prima Agorà di Tranensis con Rino Negrogno

Il primo appuntamento il 3 luglio vedrà protagonista lo scrittore Rino Negrogno, con un tuffo nel fantasy ambientato a Trani, in un romanzo, "L'inconsistenza dei giorni", che ha appassionato lettori in tutta Italia e che viene riproposto nella sua genesi e nelle sue dinamiche dallo stesso autore. Le letture saranno a cura di Stefania De Toma che a sua volta animerà l'agorà il 10 luglio in "Non c'era la nostra luna": la storia di Rocco Scotellaro, poeta e politico lucano, "una figura che tutte le nuove generazioni dovrebbero conoscere, lui che è stato il più giovane sindaco d'Italia, che ha lottato per i diritti degli ultimi, e che è rimasto immortale attraverso il suo esempio di vita trasfigurata in una poesia sublime ancora troppo poco conosciuta: morto giovane, "come gli eroi e i semidei". Con Stefania De Toma sarà l'attore Michele Lattanzio. Concluderà le Agorà il 17 luglio il professor Trifone Gargano con la sua ultima opera,"Uno, nessuno, centomila selfie" con cui celebra il doppio appuntamento pirandelliano del 2024 (novant'anni dal Premio Nobel e centoventi dalla prima pubblicazione de Il fu Mattia Pascal), suggerendo piste di lettura incentrate sul paradigma espressivo degli odierni social network (tweet, post e selfie). Un filo conduttore tra i tre appuntamenti in cui si dimostrerà quanto la letteratura sia sempre stata e sia sempre pronta a inventare mondi paralleli, ma anche ad acquisire un ruolo di azione e vitalità.Tre anni dell'associazione culturale Tranensis, terza edizione delle Agorà, organizzate all'aperto, nel periodo estivo, a Trani. Dopo la Villa Comunale e dopo il Teatro Open Air, nell'ottica di coinvolgimento di luoghi diversi della città, gli incontri avranno luogo a Colonna, nel piccolo anfiteatro in Piazza marinai d'Italia. Le Agorà di Tranensis hanno il patrocinio del Comune di Trani.