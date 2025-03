Cena con delitto con Luca Tebaldi con gli studenti delle classi quinte della Beltrani

Immaginate un'intera interclasse di quinta elementare, un centinaio abbondante di alunni e di alunne, che si dà appuntamento in una pizzeria: ufficialmente per festeggiare i famosi "cento giorni", quelli che più o meno mancano alla fine della loro esperienza alla scuola primaria.Immaginate, a un certo punto, un black-out e le loro grida di paura e stupore e la loro faccia sorpresa quando vedono comparire una persona, nei panni di un Ispettore di Polizia, che rivela che è appena stato commesso un crimine e che ci sono una vittima e tre sospettati! Dopo qualche attimo di smarrimento e di sguardi alle loro insegnanti, gli alunni/e scopriranno di trovarsi di fronte a Luca Tebaldi, proprio lui, lo scrittore dei "Mistery Game", di cui hanno divorato (a proposito di pizza!) i libri. Così, la pizzata in compagnia, si trasforma in una specialissima "Pizza con delitto", in cui gli ignari partecipanti si ritrovano coinvolti a disegnare una specifica scena del crimine descritta dal conduttore del gioco, tra sfide da superare (quiz, indovinelli, prove di logica e deduzione) per ottenere più indizi possibili. Quando il tempo a disposizione per provare a svelare il mistero giunge alla fine, le squadre di giovani detective saranno chiamate a dare la soluzione finale scoprendo chi è l'assassino, qual è l'arma del delitto e il movente. A quel punto l'ispettore Tebaldi dirà come sono andate realmente le cose e saranno distribuiti i premi: le medaglie del detective (oro, argento o bronzo) oltre ovviamente ad una buonissima pizza!Il giorno dopo, mercoledì 18 marzo, Luca Tebaldi, questa volta in veste di scrittore incontrerà gli stessi alunni/e presso la Scuola "G.Beltrani" per continuare quel fantastico gioco che è la lettura.Un modo originale per coinvolgere i ragazzi, proposto dalla Libreria Miranfù e accolto calorosamente dal Dirigente Diana Roberto, dal suo Staff (Bovenga Luana e Romanelli Angela) e dall'intera intersezione delle classi quinte (sezioniA/B/C/D/E) con le maestre Albino Felicia, Bartiromo Giuliana, Cerrato Gloria, Di Candido, Serafina, Monterisi Carla, Romanelli Mariantonietta, Stoico Lucia, Ricciardi Addolorata, Crupi Simona, Muciaccia Rossana e Merra Lucrezia.