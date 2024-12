Libera Trani presenta il libro di Mario Gianfrate "Delitto Matteotti"

Il Presidio Libera di Trani, a 100 anni dal suo barbaro assassinio, fa memoria di Giacomo Matteotti presentando il libro di Mario Gianfrate 'Delitto Matteotti. Il mandante' edito da Les Flaneurs. L'incontro, organizzato in collaborazione con ANPI Trani e e la Cooperativa di Comunità HUB Portanova, vede la partecipazione dell'autore e di Antonio Carrabba di ANPI Trani. L'appuntamento è per mercoledì 18 alle 18:30 presso la sede di HUB Portanova in via Nigrò a Trani.