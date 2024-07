Cosa fanno le femmine in bagno?! Oggi a Luna di sabbia lo scrittore Guido Catalano

Stasera alle ore 19.00, il caffè letterario Luna di Sabbia ospita la presentazione del nuovo libro del poeta e performer torinese, Guido Catalano: Cosa fanno le femmine in bagno, edito da Feltrinelli. L'incontro si svolgerà all'aperto in via Mario Pagano, appositamente chiusa al traffico in corrispondenza dello spazio antistante la libreria. Questa volta Catalano propone ai suoi lettori e/o spettatori la storia intima, divertita e spassosa di un uomo che durante le varie fasi della vita, si interroga continuamente sui misteri che albergano nel cuore delle donne. Misteri che accompagnano il maschio fino alla vita adulta a partire dalla domanda delle domande: Cosa fanno le femmine in bagno? Nessun maschio l'ha mai scoperto, così come non ha mai trovato le chiavi per penetrare il segreto nascosto della formula della Coca-Cola.Ingresso liberoTalk con l'autore a cura di Vito Santoro (Repubblica Bari).