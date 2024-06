Tornano le Agorà di Tranensis: tra Scotellaro, Pirandello e un viaggio nel tempo

Tre anni dell'associazione culturale Tranensis, terza edizione delle Agorà, organizzate all'aperto, nel periodo estivo, a Trani. Dopo la Villa Comunale e dopo il Teatro Open Air, nell'ottica di coinvolgimento di luoghi diversi della città, gli incontri avranno luogo a Colonna, nel piccolo anfiteatro in Piazza marinai d'Italia.Il primo appuntamento il 3 luglio con Stefania De Toma, che ha scelto di raccontare in "Non c'era la nostra luna" la storia di Rocco Scotellaro, poeta e politico lucano, "una figura che tutte le nuove generazioni dovrebbero conoscere, lui che è stato il più giovane sindaco d'Italia, che ha lottato per i diritti degli ultimi, e che è rimasto immortale attraverso il suo esempio di vita trasfigurata in una poesia sublime ancora troppo poco conosciuta: morto giovane, "come gli eroi e i semidei". Il 10 luglio sarà la volta di Rino Negrogno, un tuffo nel Fantasy ambientato a Trani, un romanzo, "L'inconsistenza dei giorni", che ha appassionato lettori in tutta Italia e che viene riproposto nella sua genesi e nelle sue dinamiche dallo stesso autore.A concludere un altro preziosissimo amico di Tranensis, il professor Trifone Gargano che presenta in anteprima "Uno nessuno e centomila selfie", la sua ultima opera dedicata a Luigi Pirandello, con la consueta verve e capacità di trascinare nel mondo della letteratura di tutti i tempi. Le Agorà di tranensis sono patrocinate dal Comune di Trani, l'ingresso è gratuito e previsto per tutti gli appuntamenti alle ore 19:30.