Scenari e prospettive dell’agroalimentare locale, un webinar del GAL Ponte Lama

Continua il ciclo di iniziative informative del GAL Ponte Lama, denominato "Rinnova. Menti Intelligenti e Sostenibili", che sta approfondendo una serie di tematiche strategiche per lo sviluppo del territorio ed in particolare per la crescita del settore agricolo ed agroalimentare e per la formazione dei gestori del territorio.si svolgerà il prossimo webinar su "" con un focus su Olio, Ortofrutta e Vino.La prossima lezione sarà affidata a Denis Pantini, noto economista agroalimentare che parlerà di consumo alimentare in Italia, evoluzione dei profili dei consumatori e delle modalità di acquisto, di vendite di prodotti alimentari in GDO e di mercato estero per il Food&Beverage italiano.Il webinar prevede inoltre un focus su alcuni prodotti fondamentali per il territorio, quali olio d'oliva, ortofrutta e vino, per i quali saranno analizzati mercati internazionali e posizionamento competitivo, prezzi, ruolo del turismo e prospettive future al fine di suggerire strategie alle aziende del territorio e ai policy maker.Per iscriversi basta cliccare sul seguente link: https://forms.gle/CGyggmsK5Qu62swS9