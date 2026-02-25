Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani

Il dott.dirigente sindacale Unsic Trani, esprime profonda soddisfazione e vivo apprezzamento per la nomina diquale componente effettivo della Commissione provinciale per l'Integrazione del Salario degli Operai Agricoli (C.I.S.O.A.) della provincia di Barletta-Andria-Trani. Con decreto direttoriale del 14 novembre 2025, l'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Bari-BAT ha ufficializzato l'incarico, che vedrà Signorile rappresentare la componente dei datori di lavoro all'interno di un organismo strategico per la tutela del comparto agricolo.La Commissione C.I.S.O.A. svolge un ruolo centrale nell'esame delle richieste di integrazione salariale per gli operai agricoli, garantendo un sostegno economico fondamentale nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi climatici avversi o situazioni straordinarie. In un contesto segnato da criticità produttive e incertezze di mercato, la funzione della Commissione assume un'importanza ancora maggiore per la stabilità delle imprese e la salvaguardia dei lavoratori.Si rafforza così la presenza dell'(Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) nel territorio pugliese. L'organizzazione, già presente nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, consolida il proprio ruolo tra le realtà sindacali maggiormente rappresentative del settore agricolo, accanto a storiche organizzazioni come Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori.vanta una consolidata esperienza istituzionale: già presidente della Commissione speciale Inps per coltivatori diretti, mezzadri e coloni della Provincia di Bari, è Direttore regionale del Patronato Enasc in Puglia. La sua competenza tecnica in ambito contributivo e previdenziale rappresenta un valore aggiunto per il corretto funzionamento della Commissione e per il supporto alle imprese agricole del territorio. Per Unsic Trani, questa nomina rappresenta un riconoscimento concreto dell'impegno costante profuso a tutela del mondo agricolo e apre una nuova fase di monitoraggio, ascolto e sostegno alle imprese della BAT, con l'obiettivo di garantire trasparenza, efficienza e piena valorizzazione del lavoro agricolo.