Agricoltura, tre provvedimenti di Tonia Spina per il rilancio del settore

Acqua a costi equi e un sostegno concreto all'innovazione tecnologica per favorire la rinascita del comparto agricolo. Un emendamento presentato da Tonia Spina in Commissione agricoltura ha permesso di frenare l'impatto delle tariffe per l'irrigazione dei campi stabilite dai Consorzi di bonifica dal 2022 in poi. Gli agricoltori stanno ricevendo un contributo, calcolato sulla differenza massima tra le tariffe applicate per l'annualità 2022 e i maggiori oneri dovuti agli aumenti energetici.La normativa riguardante le acque superficiali e sotterranee ("Legge sui pozzi") ha consentito di dare seguito alle tante istanze che erano sospese e regolamentare le concessioni attraverso linee guida chiare e univoche. La legge sull'oleoturismo è uno strumento di valorizzazione delle aree produttive, specie di alta qualità. Frantoi e operatori del settore hanno investito sul turismo collegato all'olio e ora possono fruire di ulteriori opportunità di sviluppo delle loro attività, partecipando anche in forma associata. Tre provvedimenti curati passo dopo passo da Tonia Spina nel corso dell'ultimo anno di lavoro in consiglio regionale, risultato di una presenza costante e di un'azione efficace in favore di un comparto fondamentale per l'economia di questa Regione.