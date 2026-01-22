Disservizi nel sistema Seia, agricoltura in ginocchio: appello alla Regione

Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale Mariangela Scalandrone. La Regione, di fatto, "spegne i motori" agli agricoltori. Il nuovo applicativo informatico SEIA, che avrebbe dovuto migliorare e rendere più efficiente il servizio di erogazione del gasolio agricolo, sta invece creando gravi disservizi, impedendo a migliaia di operatori del settore di accedere a un servizio essenziale.



Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: macchinari e trattori fermi, attività agricole rallentate o bloccate e danni economici significativi per aziende che già affrontano quotidianamente enormi difficoltà. Una situazione inaccettabile per un comparto strategico per l'economia e il presidio del territorio.



Chiediamo un intervento immediato dell'Assessore regionale all'Agricoltura Francesco Paolicelli e sollecitiamo l'azione dei consiglieri regionali Debora Ciliento, Domenico Desantis e Ruggero Passero affinché si adoperino con urgenza per risolvere le criticità del sistema e ripristinare il normale funzionamento del servizio.



Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che anche il Comune intervenga con tempestività, facendosi portavoce delle esigenze degli agricoltori presso la Regione e gli uffici competenti. Le categorie produttive non possono essere lasciate sole di fronte a inefficienze amministrative che rischiano di compromettere intere stagioni di lavoro.



Premesso che ogni comunicazione istituzionale deve essere basata su fatti verificati, invitiamo gli organi competenti a confermare con dati ufficiali l'entità dei disservizi e la durata delle anomalie del sistema SEIA, così da garantire trasparenza e correttezza verso tutti i cittadini e le imprese coinvolte.



Il mondo agricolo non può e non deve essere dimenticato: va sostenuto con risposte concrete, rapide ed efficaci.



Consigliere Comunale

Mariangela Scalandrone