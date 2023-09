Tecnauto e Sev Iren, storie su successo. «Fieri di rappresentare Trani a livello nazionale»

Circaaccount delle varie sedi nazionali e dipendenti: positivo il bilancio dellaorganizzata daperazienda attiva nel campo energetico, nata ae ampliatasi con sedi in diverse zone dDurante il meeting si è parlato di nuove prospettive: l'obiettivo per ilè sviluppare l'espansione dell'attività in, con altri store monomarca, e raddoppiare il numero dei partner arrivando a 3mila punti vendita tra tutte le sedi nazionali.Attualmente infatti l'agenzia tranese conta più diin tutto il territorio assegnato, che comprende, oltre la Puglia, anche Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna e Toscana.È stata l'occasione per celebrare insieme i successi raggiunti e spronare l'ampia rete di collaboratori e dealer a crescere ancora di più sui loro territori.«Portiamo un po' di luce nella nostra città – dichiara, presidente di Tecnauto - nonostante il declino di alcune aziende di energia elettrica sul nostro territorio, Sev Iren e Iren sono società per azioni italiane operanti nella produzione e distribuzione di energia elettrica con oltre».Un risultato importante per l'azienda tranese che, pur espandendosi, preserva il legame con il proprio territorio. «Siamo fieri di rappresentarea livello nazionale – aggiunge Gargiuolo – colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori presenti sul territorio».