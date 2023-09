Futuro a Levante: torna "Hey Sud" a Barletta per parlare di opportunità di sviluppo

Torna oggi l'appuntamento con, ciclo di talks ideato da, Sales Responsible South Area Consulting di EY, per approfondire tematiche di grande rilevanza per la Puglia e tutto il Sud Italia. L'appuntamento è allenella sede operativa di EY a(via G. De Nittis n. 15). Il titolo dell'appuntamento è "".La Puglia come un hub economico, logistico ed energetico del Mediterraneo, se ne parla da oltre trent'anni. Fu chiamato Corridoio VIII, doveva collegare i porti di Bari e Brindisi ad Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria. Il progetto riprende vigore: il Corridoio VIII è stato infatti inserito nella rete strategica europea dei trasporti (Ten-T). Una grande infrastruttura che serve per collegare le economie dell'Europa e dei Balcani e la Puglia sarà porta di accesso verso l'Oriente e porta di ingresso per l'Occidente. A pochi giorni dalla chiusura della 86^ Fiera del Levante è il momento giusto per capire se questa volta siamo in grado di cogliere questa opportunità. Di questo, ma anche delle opportunità di business con i Balcani e con tutta l'area del Mediterraneo si parlerà con, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia,, Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia,, Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica,, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,, imprenditore, Presidente dell'Ente Autonomo Fiera del Levante e Presidente della Banca Popolare di Bari,, Presidente Confindustria Puglia e Presidente Confindustria Albania, e, EY Consulting Market Leader di EY.Il talk, condotto dal giornalista di Telenorba, andrà in onda in streaming all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=NR1Zenq3pXI e sarà disponibile on demand su tutte le piattaforme EY.