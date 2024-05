Demolizione ex Angelini, Di Gregorio: «L'incipit di un complesso e articolato progetto»

«L'inizio dei lavori di bonifica dell'area "Angelini" programmato per giovedì prossimo sono in realtà l'incipit di un complesso ed articolato intervento che stravolgerà, in meglio, una pezzo della nostra città. Infatti il c.d. PINQUA COSTA NORD (Programma innovativo Nazionale per la qualità dell'Abitare) finanziato per 18 milioni di euro con il PNRR, per 1.240.000,00, necessari per coprire la procedura espropriativa, con fondi della Cassa Depositi e prestiti e per 600.000,00 con fondi di bilancio Comunale prevede diverse opere divisi in tre lotti diversi. Il Lotto I prevede 3 interventi: 1) il completamento del recupero edilizio dell'ex macello Comunale in via Romito. Il progetto prevede la creazione di una Cittadella dei giovani con la creazione di 12 alloggi di circa 45 mq ciascuno e servizi di cohousing su due livelli. Si tratta di abitazioni che condividono spazi comuni, come la lavanderia, le cucine etc. E' prevista la realizzazione di sei alloggi al piano terra con servizi igienici comuni ed un primo piano con altri 6 alloggi e relativi servizi igienici comuni. Tutti realizzati utilizzando strutture in acciaio e con i criteri dell'efficientamento energetico e dotati di impianto fotovoltaico. L'importo destinato è di euro 1.860.000,00. 2) Realizzazione di nuovi alloggi pubblici di social housing in una maglia di proprietà Comunale. Il progetto prevede la realizzazione di due palazzine di 4 piani ciascuna ed una palazzina di 6 piani per un totale di 42 alloggi tra i 45 ed i 60 mq di superficie oltre a spazi comuni pertinenziali destinati a verde ed a parcheggio per gli alloggi. Anche in questo caso si utilizzeranno strutture in acciaio con i sistemi dell'efficientamento energetico dotati di impianto fotovoltaico. Gli alloggi pubblici saranno realizzati in una zona urbanisticamente già destinata a zona residenziale ed in cui sono stati realizzati edifici. L'importo destinato a tale opera è di euro 8.100.000,00. 3) La riqualificazione di via Lionelli. Il progetto sulla strada Comunale prevede la pedonalizzazione del tratto terminale di via Lionelli con la realizzazione di un'area verde, di nuova pavimentazione in pietra in modo da collegare Piazza Re Manfredi con il Parco di nuova realizzazione ed una nuova illuminazione con i Led. Il tutto per una spesa di 1.661.100,00 di euro.Il Lotto II prevede ben 8 interventi: 1) "Nuovo parco attrezzato Villa Comunale costa Nord". Si tratta di un parco attrezzato fronte-mare da realizzarsi interamente nell'area dell'ex Distilleria Angelini (dal 1937 Distillerie Riunite Angelini Francesco spa poi diventata Distilleria di Trani spa; industria insalubre di I Categoria chiusa nel 1993 in seguito ad alcune esplosioni avvenute all'interno delle abitazioni circostanti per la saturazione gassosa dovuta alle immissioni in falda dei reflui provenienti dalla lavorazione dell'alcol.) che sarà acquisita dal Comune con una procedura espropriativa. L'area, tipizzata con il PUG del 2009 per realizzare edilizia giudiziaria, in realtà da sempre ha avuto una destinazione a verde. L'intervento prevede la demolizione selettiva (con separazione dei vari tipi di rifiuti) dei manufatti inutilizzati da decenni ed in totale stato di abbandono con l'assistenza della Sovrintendenza per la eventuale salvaguardia di eventuali opere di interesse di archeologia industriale. Dopo la bonifica sarà effettuato lo spandimento di terreno agricolo e saranno realizzati percorsi con pavimentazione cementizia drenante totalmente permeabile all'acqua. Saranno piantumate specie autoctone, installate panchine di design in cemento, realizzato un belvedere sul fronte del mare con murature a secco con la interposizione di ringhiere metalliche in acciaio con disegni uguali a quelli esistenti sul Lungomare cittadino, realizzata illuminazione a led. Il tutto per un costo di euro 1.278.000,00. 2) "Progetto di completamento Parco Comunale Costa Nord": si tratta di opere di completamento che nella loro essenza sono le stesse del primo intervento con una spesa di euro 600.000,00. 3) "Spazi pedonali attrezzati": nella zona compresa tra via Dei Finanzieri, Piazza Re Manfredi e l'isola Ecologica sarà realizzata una pavimentazione architettonica con calcestruzzo drenante e ghiaia a vista, realizzata un'area a verde, installazione di panchine ed illuminazione a Led. Il tutto per un importo di 1.501.500,00. 4) "Pista ciclabile adriatica, velostazione e promenade lungo la costa nord": a ridosso del mare nell'area verde sarà realizzata una pista ciclabile, nell'ambito del percorso della c.d. "Pista ciclabile adriatica" affiancata da un percorso pedonale di diversa colorazione con materiali drenanti ed ecocompatibili. Il tutto per un importo di euro 135.00,00. 5) "Nuove aree a parcheggio pubblico a raso sulla costa Nord": ad ovest del Castello Svevo, nei pressi del Cantiere Navale sarà realizzato sul suolo di proprietà del Comune un'area di parcheggi a raso con posa in opera di masselli autobloccanti verdeggianti. Il Tutto per un importo di euro 84.000,00. 6) "Implementazione dell'impianto di trattamento reflui ai fini dell'uso irriguo delle acque depurate": il progetto riguarda la gestione delle acque di irrigazione di tutto il Parco di oltre 18.000 mq. In sostanza si riutilizzeranno ad uso di irrigazione delle aree verdi dell'intero parco le acque reflue depurate nel vicino impianto di trattamento di via dei Finanzieri; con una tubazione interrata dal depuratore l'acqua depurata sarà portata in due vasche interrate di accumulo prefabbricate in cemento armato di 30 mc ciascuna con la installazione di una pompa che farà funzionare 145 irrigatori con un raggio di 5 metri con temporizzatori e sensori di pioggia. Il tutto per un importo di 252.000,00. 7) "Opere di mitigazione ambientale dell'impianto di trattamento reflui e dell'isola ecologica": il progetto serve per la gestione della mitigazione ambientale del depuratore e dell'isola ecologica di via Dei Finanzieri e consisterà nella messa a dimora di verde tenendo conto di una serie di fattori quali la tolleranza allo smog ed ai gas di scarico, all'effetto aerosol derivante dal depuratore e consisterà nella messa a dimora di una siepe continua con preparazione del terreno di oltre due metri di altezza con essenze quali cipressi da siepe e Tuia. L'importo stanziato è di euro 210.000,00; 8) "Bonifica messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della costa Nord": si tratta di eseguire la demolizione vera e propria dei manufatti nell'ex distilleria Angelini per la successiva realizzazione del vero e proprio parco previsto nei primi due interventi. L'importo previsto è di euro 2.394.400,00.Il Lotto III prevede la pedonalizzazione di Piazza Re Manfredi e via Frà Diego Alvarez per un importo totale di quadro economico di euro 342.761,68 euro.La pedonalizzazione consentirà l'interscambio relazionale tra la zona Nord della città ed il Centro storico a ridosso della Cattedrale che consentirà di migliorare la mobilità ecosostenibile e l'insediamento di ulteriori attività economiche del piccolo commercio o della ricezione.L'intervento, naturalmente, terrà conto della prestigiosa presenza nel nostro Centro storico delle sedi Giudiziarie ai cui fruitori verrà garantita idonea e comoda possibilità di accesso e di mobilità.Inoltre l'intervento consentirà di dare il giusto risalto ai ritrovamenti archeologici dell'epoca Tardo-Medioevale (XII – XIV sec.) di Palazzo Carcano e consisterà nella pavimentazione in basolato sia per i marciapiedi sia per la parte carrabile ed il potenziamento della pubblica illuminazione.Una grande operazione di riqualificazione della zona Nord della nostra città che si avvia grazie alla capacità dell'amministrazione di reperire risorse ed al lavoro dei tecnici e dei Dirigenti degli Uffici del Comune di Trani di dare seguito agli indirizzi ricevuti».