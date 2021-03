Accordo Comune e agricoltori tranesi, lista Bottaro Sindaco: «Importante tassello di un prezioso progetto»

La sottoscrizione dell'accordo tra il Comune di Trani ed il Consorzio degli agricoltori Tranesi, avente ad oggetto la gestione dell'opera industriale per il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate provenienti dal depuratore a servizio dell'abitato di Trani è l'ennesimo importante tassello di un prezioso progetto nato con la manifestazione d'interesse inviata, per conto dell'amministrazione del nostro Comune, dall'assessore all'ambiente Michele di Gregorio a luglio 2016.Successivamente la utile sinergia tra il Comune di Trani, nella persona dello stesso assessore all'ambiente Michele di Gregorio, l'assessore Regionale Mimmo Santorsola, i tecnici Regionali, i tecnici dell'ufficio Tecnico Comunale, affiancati dal Consorzio Comunale degli agricoltori Tranesi, hanno portato al finanziamento dell'opera avvenuto con la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 7.2.2017.L'intera opera prevede il finanziamento dell'adeguamento del Depuratore cittadino in favore del soggetto gestore AQP per euro 1.252.770,60 ai parametri del D.M. 185/2003 in modo da poter utilizzare le acque reflue dello stesso, nonché la progettazione e la realizzazione della rete di distribuzione per portare l'acqua nelle campagne Tranesi, per un importo di euro 6.910.000,00.Forse il più importante finanziamento ottenuto dal Comune di Trani, oltre 8 milioni di euro, che consentirà di dare una risposta concreta alle esigenze del mondo agricolo Tranese, capace di consorziarsi e di unire le forze in occasione di questo progetto, per avere maggiore forza ed efficacia.Già predisposta la progettazione definitiva/esecutiva dallo studio professionale aggiudicatario della gara pubblica svoltasi tra soggetti qualificati provenienti da ogni parte d'Italia (Napoli, Milano etc), ottenuti i necessari pareri, l'ufficio, con l'indirizzo politico dell'assessore all'agricoltura Raffaella Merra, predisporrà la gara per la esecuzione delle opere.