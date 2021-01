Impianti di trattamento delle acque meteoriche, avviata indagine di mercato per l'elaborazione di uno studio specifico

Nei giorni scorsi il Dirigente dell'area LLPP proseguendo le tante attività avviate nella passata consiliatura, ha determinato l'avvio di una specifica procedura di indagine di mercato, mediante pubblicazione sul portale Empulia, all'esito della quale saranno individuati, tra i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, cinque concorrenti a cui rivolgere l'invito ad una procedura negoziata avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di impianti di trattamento delle acque meteoriche della rete cittadina di fogna bianca.Infatti la nostra città, pur essendo dotata di una estesa rete di fogna bianca che copre tutta la zona storica e di prima espansione nonché gran parte delle zone semiperiferiche e periferiche (per un totale di 12 tronchi cittadini) non è invece dotata di impianti di trattamento delle acque meteoriche raccolte, secondo i nuovi dettati normativi vigenti in materia. Solo per alcuni tronchi di rete (zona industriale e della zona sud della città) sono stati elaborati i progetti definitivi per l'adeguamento normativo.Per tale motivo l'amministrazione ha inteso promuovere la suddetta iniziativa che richiederà competenze relative alla tutela architettonica e paesaggistica dei beni interessati dagli interventi con il corredo di uno studio archeologico necessario per le attività di verifica del preventivo interesse archeologico.Si tratta di un provvedimento di assoluto rilievo, preceduto da uno studio di consistenza della rete esistente nel nostro Comune, affidato ad un professionista della nostra città nel gennaio del 2019, avente finalità di tutela ambientale considerato che il recapito finale delle acque meteoriche è il mare.Quindi ora si procederà alla elaborazione di uno specifico studio di fattibilità finalizzato alla individuazione delle lavorazioni necessarie e dei rispettivi costi per gli adeguamenti degli scarichi delle acque meteoriche raccolte dalla rete di fogna bianca cittadina in modo da programmare gli interventi.Una procedura di miglioramento dell'ambiente Cittadino epocale avviata nei mesi scorsi ma che l'attuale amministrazione, con l'assessore Raffaella Merra, farà procedere in maniera spedita.