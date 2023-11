Pinqua costa nord, aggiudicati i lavori: attesi in città tre diversi interventi

il completamento del recupero edilizio dell'ex macello Comunale in via Romito. Il progetto prevede la creazione di una Cittadella dei giovani con la creazione di 12 alloggi di circa 45 mq ciascuno e servizi di cohousing su due livelli. Si tratta di abitazioni che condividono spazi comuni, come la lavanderia, le cucine etc. E' prevista la realizzazione di sei alloggi al piano terra con servizi igienici comuni ed un primo piano con altri 6 alloggi e relativi servizi igienici comuni. Tutti realizzati utilizzando strutture in acciaio e con i criteri dell'efficientamento energetico e dotati di impianto fotovoltaico. L'importo destinato è di euro 1.860.000,00

Realizzazione di nuovi alloggi pubblici di social housing in una maglia di proprietà Comunale. Il progetto prevede la realizzazione di due palazzine di 4 piani ciascuna ed una palazzina di 6 piani per un totale di 42 alloggi tra i 45 ed i 60 mq di superficie oltre a spazi comuni pertinenziali destinati a verde ed a parcheggio per gli alloggi. Anche in questo caso si utilizzeranno strutture in acciaio con i sistemi dell'efficientamento energetico dotati di impianto fotovoltaico. Gli alloggi pubblici saranno realizzati in una zona urbanisticamente già destinata a zona residenziale ed in cui sono stati realizzati edifici. L'importo destinato a tale opera è di euro 8.100.000,00.

La riqualificazione di via Lionelli. Il progetto sulla strada Comunale prevede la pedonalizzazione del tratto terminale di via Lionelli con la realizzazione di un'area verde, di nuova pavimentazione in pietra in modo da collegare Piazza Re Manfredi con il Parco di nuova realizzazione ed una nuova illuminazione con i Led. Il tutto per una spesa di 1.661.100,00 di euro.

«Nei giorni scorsi è stato pubblicato il provvedimento del Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente con il quale sono stati aggiudicati i lavori alla società vincitrice della gara pubblica con la consegna in via d'urgenza degli stessi, relativi il c.d. PINQUA COSTA NORD (Programma innovativo Nazionale per la qualità dell'Abitare) finanziati pe 18 milioni di euro con il PNRR, per 1.240.000,00, necessari per coprire la procedura espropriativa, con fondi della Cassa Depositi e prestiti e per 600.000,00 con fondi di bilancio Comunale»: lo annuncia in una nota Michele di Gregori, vicepresidente del Consiglio comunale.Nello specifico questo primo lotto prevede tre diversi interventi tutti localizzati nella zona Nord della città alle spalle del Castello Svevo nell'area degradata dell'ex distilleria "Angelini".Gli interventi specifici sono:Appare evidente che le suddette opere, tutte da realizzarsi entro i tempi predeterminati dal PNRR (infatti è stata fatta già l'aggiudicazione dei lavori e la consegna degli stessi alla società vincitrice), riqualificheranno in maniera definitiva una zona storicamente degradata dando servizi ai cittadini e migliorando l'ambiente esistente. Paradossale che tali progetti, redatti con il grande lavoro di qualità dei tecnici Comunali, siano passati quasi sotto silenzio, nonostante l'impatto economico-sociale che avranno sulla città».