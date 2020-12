Differenziata, Di Gregorio: «I dati del primo mese di raccolta frutti di cinque anni di sacrifici»

I dati straordinari del primo mese di raccolta differenziata "porta a porta" che portano la nostra città a diventare un riferimento a livello nazionale nel campo della corretta gestione dei rifiuti, sono i primi agognati frutti degli ultimi 5 anni di sacrifici e lavoro incessante. Avere avuto la capacità di acquisire importanti finanziamenti Regionali, avere avuto la capacità di fare gare pubbliche di rilevante complessità consegna facilmente merito a coloro, amministratori comunali, dirigenti e tecnici comunali, che, notoriamente, hanno speso fatica e sudore per questo grande obiettivo.Ma un grande merito va riconosciuto a tutti i cittadini Tranesi che, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato grande maturità e senso di responsabilità: grazie cittadini tranesi. Grazie anche a tutti gli altri attori che hanno dato un grande contributo alla riuscita dell'ambizioso programma: le associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confindustria), le associazioni sindacali, gli amministratori Condominiali, le associazioni ambientaliste, i preziosi Comitati di quartiere ed ogni singolo cittadino che, piuttosto che aridamente criticare, ha preferito dare un suggerimento utile.Ora bisogna migliorare ed eliminare le criticità lamentate nonché perfezionare e rendere sempre più moderno il servizio nell'interesse dei cittadini. Siamo pronti anche a questo. Il grande dato della raccolta differenziata dei rifiuti ed anche la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti dalla nostra città, fa il paio con un'altra importante notizia, che conferma la bontà del lavoro svolto in questi ultimi 5 anni: l'ARPA Puglia nei giorni scorsi ha comunicato i dati degli esiti analitici dei campionamenti delle acque sotterranee effettuati nel mese di settembre, presso la discarica Comunale.Ebbene dall'esame dei suddetti si evince "la conformità delle concentrazioni dei parametri analizzati per tutti i piezometri campionati". I valori dei parametri sono tutti nei limiti previsti dalla legge. Come del resto avveniva da moltissimi mesi.A completare le buone notizie in materia ambientale, occorre ricordare l'aggiudicazione dei lavori di copertura del III ed ultimo lotto della discarica, interamente finanziato dalla Regione Puglia per 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni si darà corso ai lavori.Ecco i preziosi frutti delle politiche ambientali intraprese negli ultimi 5 anni; frutti, come detto di sacrifici e lavoro senza tregua tra critiche, a volte ingiuste, gridate ed ingiurie gratuite. Ma anche i prossimi mesi saranno generosi di novità per la nostra città poiché altre innumerevoli iniziative frutto dell'immane lavoro degli anni scorsi giungeranno a compimento. Un lavoro che sicuramente il neo assessore all'ambiente Raffaella Merra, con l'ausilio della struttura Comunale, con la caparbietà e la passione che la contraddistingue, saprà proseguire per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.