Compostaggio domestico, il provvedimento presto all'attenzione del Consiglio comunale

Nei prossimi giorni sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, dall'assessore all'ambiente Raffaella Merra, un importante strumento che rientra nell'ambito delle iniziative di attuazione ed applicazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27.10.207 con cui è stato approvato il nuovo "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani": il suddetto Piano esecutivo, come noto, prevede quale modalità di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare c.d. "porta a porta" nonchè la possibilità di poter svolgere per le utenze domestiche il c.d. "compostaggio domestico" della parte organica dei rifiuti solidi urbani.Il c.d. "compostaggio domestico" dei rifiuti solidi urbani è un sistema di trattamento della frazione organica dei rifiuti biodegradabili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; dalla trasformazione aerobica dei rifiuti si ottiene il "compost" ovvero terriccio ricco di sostanze utili da riutilizzare come ammendante nel terreno. Infatti l'Amministrazione comunale intende, pertanto, incoraggiare e favorire il riuso ed il riciclo delle materie mettendo a disposizione degli utenti contenitori progettati per favorire la trasformazione degli avanzi dei pasti, delle potature, degli sfalci d'erba in un ottimo ammendante compostato che migliora la struttura fisica del terreno.In questa maniera il c.c. "compostaggio domestico" permette di utilizzare i suddetti rifiuti che diventano materie prime per produrre una discreta quantità di ottimo terriccio umifero. L'Amministrazione Comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento dei rifiuti organici costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali assicurando, inoltre, ai cittadini idonee informazioni sulle modalità e sui vantaggi del "compostaggio domestico", incentivando la suddetta pratica con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato di compostiere e con la riduzione della parte variabile della TARI (Tassa dei rifiuti).L'iniziativa quindi è un altro tassello posto in essere dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della nuova strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani che consentirà di produrre vantaggi sia in termini di tutela dell'ambiente, sia in termini economici per i cittadini che godranno, così com'e anche ora, di una rilevante riduzione della tassa dei rifiuti per il loro comportamento virtuoso e responsabile.