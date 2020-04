Xylella fastidiosa, di Gregorio invita gli addetti del settore ad effettuare le “Buone pratiche agricole”

utti i proprietari di terreni/fondi agricoli/giardini interessati, siano o meno imprenditori agricoli, sono tenuti ad attuare le misure disposte dal Servizio fitosanitario regionale, nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti nazionali per contrastare il diffondersi del virus COVID-19. Nello specifico, si sottolinea che la lavorazione dei terreni contro la fase giovanile dei vettori della Xylella f. va effettuata entro la fine del mese di aprile e costituisce una misura obbligatoria per le zone di "contenimento" e "cuscinetto" e fortemente raccomandata nella zona "infetta"

Al fine di svolgere un servizio di informazione pubblica e dando continuità svolte dall'assessorato all'agricoltura anche in collaborazione con il Collegio Provinciale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati, in relazione alla problematica della "XYLELLA fastidiosa", si invitano tutti gli addetti del settore ad effettuare nei propri terreni coltivati le cc.dd. "che servono a limitare il diffondersi del vettore. Le stesse sono dettagliatamente descritte nell'allegato II della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018, e redatte in applicazione delle disposizioni normative emanate dalla Commissione Europea con la decisione n. 789/2015 e dal Ministero delle Politiche agricole con DM 4999/2018. Il controllo sull'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie viene svolto dai Carabinieri Forestali e/o altre istituzioni operanti sul territorio e sarà soprattutto concentrato nelle zone delimitate "cuscinetto" e contenimento.poiché l'insetto è ancora allo stadio giovanile, è statico e vulnerabile, e facilmente localizzato sulle piante spontanee.Tenuto conto che la Xylella fastidiosa è un batterio da quarantena che in Puglia ha causato gravissimi danni al settore agricolo e al paesaggio, il Servizio Fitosanitario regionale ha comunicato ai Prefetti delle provincie interessate che le misure fitosanitarie disposte per contrastare la diffusione del batterio in Puglia, in Europa e nel bacino del Mediterraneo sono da considerarsi attività di "pubblica utilità".Per ogni chiarimento utile è possibile consultare il portale Istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it ed il sito www.emergenzaxylella.it L'assessorato del Comune di Trani è comunque disponibile per fornire ogni chiarimento ed informazione utile.