La Soccer si aggiudica il bando di gara per la gestione dello stadio comunale di Trani

Sono state aggiudicate l'affidamento e la gestione pluriennale degli impianti sportivi comunali di Trani: lo stadio Lapi, il campo Povia, il Palaferrante, e il PalaAssi. Le aggiudicazioni dovranno essere nei prossimi giorni verificate con il controllo dei documenti e dei requisiti richiesti.C'è da precisare che la aggiudicazione è avvenuta per solo tre delle quattro strutture infatti l'unica offerta pervenuta per il "Povia" (da parte della A.S.D.trani) è decaduta per mancanza del piano economico finanziario all'interno della proposta, pur con un previsto ribasso del 10% sulla base di gara per la struttura, dunque rimasta non aggiudicata.Gli affidamenti quinquennali a Fortitudo Trani e Adriatica Trani sono andati al PalaAssi - con un ribasso proposto al 2,7% - e al Palaferrante, con un ribasso all1,5%.Due proposte per lo stadio Lapi con durata decennale della gestione: la Apulia Trani ha ottenuto un punteggio di 80,5 per l'offerta tecnica (mentre il raggruppamento rugby Bisceglie aveva ottenuto un punteggio di 75,25), ma l'offerta economica più vantaggiosa è stata proposta dalla RTI con un ribasso del 10%, mentre la Puglia ha proposto un ribasso di 8,15 sulla base di gara.Eseguito il computo totale con la somma dei due valori, ad aggiudicarsi dunque il Lapi è stato il rtx composto da rugby Bisceglie, Trani calcio a 5 e Soccer Trani, con il punteggio di 95,28. Apulia Trani viene dunque superata con un punteggio di 95,27 per uno 0,01%.