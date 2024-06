Il Pontelama u15 è campione regionale: battuto in finale l’Esperia Monopoli in Coppa Puglia

I tranesi si impongono in rimonta 2-1

Domenica scorsa è arrivato un altro prestigioso risultato per la società tranese del Pontelama: l'u15 è campione regionale, dopo aver sconfitto l'Esperia Monopoli nella finalissima di Coppa Puglia.La finale si è svolta a Capurso e ha visto i tranesi rimontare il vantaggio iniziale degli avversari, imponendosi alla fine con un 2-1, dopo una prestazione degna di nota, come ormai ci ha insegnato la società del Pontelama.Alla premiazione finale hanno partecipato il Vice Presidente Vicario della LND Puglia Otello Sariconi e, al suo fianco, il vertice del CRA Puglia Domenico Celi." Ci fa molto onore aver vinto questa Coppa -commenta Oliver Scaringi- ci tenevamo molto a vincerla, dopo aver girato tutta la Puglia, con le varie categorie giovanili. Siamo i primi a vincere questo trofeo, da quando è cambiato il format. Ci fa inoltre molto piacere aver riportato una coppa del settore giovanile nella città di Trani".Ad aver vinto la Coppa tutti ragazzi del vivaio Pontelama, cresciuti sin da piccoli nella società tranese e che quindi, dopo tanti anni di allenamento e passione, hanno coronato il loro sogno, a dimostrazione del gran lavoro svolto da Christian e Oliver Scaringi, ma in generale dell'intero staff targato Pontelama Trani.