Ed anche nell'equitazione Trani brilla con Alessia Mancarelli

Dopo un'impegnativa "tre giorni" di gare nella tappa del Sud Italia, tenutasi a Copertino (Le), valevole per il Circuito nazionale di equitazione (salto a ostacoli) la nostra Alessia Mancarelli, studentessa della scuola Baldassarre, al terzo anno, s'impone all'attenzione del pubblico con un brillante piazzamento (sedicesima) dopo un forte recupero rispetto alle prime esibizioni (era partita ventinovesima). In particolare Alessia ha gareggiato nel campionato nazionale a Cinque Stelle (il più complesso per grado di difficoltà, dopo quello a Sei Stelle), nella categoria B100. Sono diversi anni che Alessia si cimenta nell'equitazione ed in particolare nelle gare di salto ad ostacoli, ed anche in questo caso é giusto sottolineare il grande impegno e l'intensa passione che la ragazza ci mette, nel conciliare gli allenamenti con gli studi. Un altro esempio di abnegazione e dedizione allo sport come "culla" di valori e ideali forti, ai quali Alessia s'ispira, donando lustro alla sua città, Trani, ed alla sua attuale scuola, la Baldassarre.