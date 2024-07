La giovane tranese Francesca Melillo premiata tra le eccellenze sportive del 2023 in Puglia

Francesca Melillo è stata premiata in Regione Puglia come una delle eccellenze sportive del 2023 per la gara di nuoto vinta lo scorso agosto a Roma nel 200 dorso. Ieri mattina infatti nel padiglione della Regione Puglia della Fiera del Levante di Bari sono state premiate tutte le Eccellenze Sportive 2023 pugliesi. Una storia sportiva comincia da piccolissima, quella di Francesca, che ha infatti iniziato a praticare il nuoto a tre anni: "L'acqua per me è come una sorella" dice Francesca, che nel frattempo ha continuato a mietere altri successi tra cui il recente argento negli 800 stile libero alle finali del Criteria di Riccione.I vincitori sono stati 127 tra atleti olimpici o professionisti ma anche chi si è distinto in campionati internazionali e nazionali con vittorie e podi. Sono state in particolare 26 le associazioni e società sportive, 101 i protagonisti degli sport individuali, di cui 25 atleti diversamente abili. Tanti dei vincitori sono minorenni.Negli sport di squadra, l'atletica leggera è la più rappresentata in graduatoria con riconoscimenti anche mondiali. Il tennis, la pallamano, la pesca sportiva e la danza si sono distinte a livello nazionale ed europeo. In quelli individuali, molti riconoscimenti sono arrivati da canottaggio, ginnastica aerobica e arti marziali. Il contributo regionale complessivo è quantificabile in 220mila euro.