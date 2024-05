Lima: "Air show dalla Terrazza sul mare e incendio alla Lampara, chi vigila?"

Interviene Raimondo Lima sulle recenti vicende che hanno coinvolto due delle strutture in passato era costituito il fiore all'occhiello di Trani e che oggi sono in stato di totale abbandono: La Lampara, Dove Nel pomeriggio di ieri è divampato un principio di incendio e la terrazza d'uva sul mare, la ex pizzeria da Felice che deve essere un luogo chiuso al pubblico a invece costituito un luogo privilegiato non sappiamo per chi Per la visione dello spettacolo delle frecce tricolore. pubblichiamo integralmente i suoi genitori interventi sulla sua pagina Facebook.Domenica l' "assalto" di gente su le terrazze dell'ex pizzeria da Felice, oggi un principio di incendio de La Lampara. Nel giro di tre giorni assistiamo inermi dinanzi alle conseguenze di uno stato di abbandono pluriennale di due immobili pregni di storia di proprietà comunale.L'inescusabile trascuratezza e negligenza nella gestione del patrimonio immobiliare è fonte di responsabilità erariale.Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 130 depositata il 31 marzo 2017.A questo punto è lecito domandarsi se si configuri un danno erariale derivante dalla cattiva gestione del patrimonio immobiliare dell'ente ?Anche per la terrazza dell'ex pizzeria da Felice sono stati elargiti a gente comune dei pass per l'accesso ?Circola sui social una fotografia che ritrae nella giornata dellAir Show tanta gente su "Le terrazze sul mare" nel piazzale di Colonna ( per intenderci la ex pizzeria da Felice ).Partendo dal presupposto che trattasi di un immobile di proprietà comunale chiuso da oramai diversi anni e tra l'altro oggetto di diversi bandi di gara per il momento non andati a buon fine, mi chiedo come sia stato possibile accedervi ?Chi ha autorizzato l'accesso ?Con quale criterio ? Chi ne rispondeva per l'incolumità della gente visto che non si conosce quale sia lo stato dell'arte delle strutture stante la chiusura dei luoghi ?Se tutta quella gente è salita abusivamente sull'immobile possibile che nessuno sia intervenuto?