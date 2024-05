“Antichi Sapori per Giovani Chef”, un nuovo progetto per aspiranti cuochi under 25

Giovani chef, antichi sapori: tra modernità, tradizione e una ventata di fiducia rivolta alle nuove generazioni parte la nuova iniziativa personalmente voluta da Pietro Zito, cuoco contadino che a Montegrosso – frazione di Andria – ha creato la sua oasi di cucina tipica e genuina.Il progetto nato in casa "Antichi Sapori" si intitola proprio così "Antichi Sapori per Giovani Chef" e ha come obiettivo quello di dare visibilità ogni lunedì sera - a partire dal mese di maggio 2024 - a un giovane chef di età inferiore ai 25 anni, che presenterà una propria proposta culinaria fuori menù.Per ogni lunedì, un nuovo nome si cimenterà ai fornelli del noto ristorante di Montegrosso, affiancandosi alla collaudata squadra di "Antichi Sapori" e proponendo un piatto disponibile per quella sera, ma anche nelle serate successive. Una sfida per i giovani aspiranti cuochi che potranno sfruttare la platea ormai consolidata di clientela del rinomato ristorante andriese per testare in modo pratico l'appetibilità di una creazione personale, con l'opportunità di ricevere feedback in tempo reale.Il progetto vedrà la collaborazione dell'istituto Aldo Moro di Trani e dell'Istituto Alberghiero di Molfetta, dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa: appuntamento aperto a tutti lunedì 20 maggio alle ore 10 nella sala conferenze dell'istituto molfettese (ex Apicella) in corso Vito Fornari, 1. Moderano l'incontro i giornalisti di "Pugliosità" Sandro Romano e Stefania Leo.Le adesioni alla open call sono aperte in maniera completamente gratuita per gli under 25 provenienti da tutt'Italia. «Spero che gli aspiranti cuochi possano cimentarsi in questa piccola sfida – commenta Pietro Zito - per dare visibilità alla loro creatività attraverso il nostro ristorante, in modo da poter essere per loro come un mentore per un giorno, trasmettendo i nostri valori verso nuovi terreni fertili di inventiva ed entusiasmo».Se sei un aspirante chef e hai meno di 25 anni, clicca qui per aderire alla open call https://www.pietrozito.it/giovani-chef/