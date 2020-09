Lo chef tranese Felice Lo Basso debutta nel programma "Senti chi mangia" in onda su La7

C'è anche lo chef tranese (acquisito) Felice Lo Basso nel programma di cucina "Senti chi mangia", condotto da Benedetta Parodi. Il cooking show ha preso il via lo scorso 14 settembre e va in onda tutti giorni da lunedì al venerdì alle 17 su La7.Due chef professionisti, Felix Lo Basso ed Eugenio Boer, e due sfidanti volenterosi ma negati in cucina, dovranno preparare un piatto gourmet da presentare al giudice Andrea Grignaffini, critico dell'Espresso e palato esigente e curioso, che decreterà il vincitore della puntata. Gli chef guideranno nella preparazione i due sfidanti tramite l'uso di un auricolare e attraverso un monitor senza poter intervenire al vivo. In una scenografia allestita con due cucine, un set completo di ogni utensile e una grande dispensa da cui attingere gli ingredienti, Benedetta coordinerà la gara che terminerà con il successo di uno dei due concorrenti.Un'altra e importante vetrina per lo chef steffato Lo Basso, spesso al centro delle cronache locali per i suoi successi: lo scorso anno il suo ristorante, il "Memorie Rastaurant", ha conquistato una stella confermandosi come preziosa new entry per la nostra città.