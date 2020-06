Da Trani a Trieste con un'idea dal sapore unico: la panzerotteria di Tony Valenziano

Da Trani a Trieste con un'idea dal sapore unico. Aprire una panzerotteria in Trentino è il modo che il tranese Tony Valenziano ha trovato per portare con sé un po' della sua Puglia: una nuova vita che conserva i sapori della tradizione e che lo farà sentire sempre a casa. Dopo aver aperto e gestito un piccolo negozio di prodotti del Sud, insieme a sua moglie e ai suoi due figli, il tranese Valenziano ha deciso di aprire una penzerotteria. Sarà inaugurata il 13 giugno, in via Settefontane 19 a Trieste.Questo angolo "da leccarsi i baffi" si chiamerà "Euz". «All'inizio avevamo pensato a "Il priscio e la susta", cioè la gioia e la tristezza», ha spiegato Valenziano. «Ma ne volevamo uno che fosse più d'impatto. Così abbiamo scelto "Euz", classica esclamazione tranese. Così, anche a Trieste, quando chiederemo "Sono buoni i nostri panzerotti?", abitueremo i nostri clienti a rispondere "Euz"». I panzerotti per i pugliesi sono un'eccellenza senza pari, e se a farli conoscere al Nord è un tranese si può star certi che la ricetta originale non sarà intaccata. Dal 13 giugno chissà che profumo sentiranno i triestini.