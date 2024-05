Inter Club Trani, domenica una festa scudetto dedicata alle famiglie

L'Inter Club Trani "Zanetti 4Ever" è lieto di annunciare la Festa Scudetto dedicata al trofeo conquistato dal Football Club Internazionale Milano. Le celebrazioni si terranno il 19 maggio, a partire dalle ore 17.00, presso l'Apulia Center Trani (ex Campi di Miranda).L'evento è organizzato dall'Inter Club Trani "Zanetti 4Ever" ed è aperto a tutti gli appassionati che vogliono condividere questo momento storico. La Festa Scudetto sarà completamente gratuita e permetterà di vivere la partita con gli altri tifosi per divertirsi insieme.Tra le varie attività che si potranno vivere in questa giornata, sarà possibile assistere alla partita FC Inter – S.S. Lazio su un grande LEDwall. L'esperienza da "stadio" sarà impreziosita un impianto di amplificazione dedicato che ricreerà l'atmosfera vibrante di una partita dal vivo.Inoltre, i partecipanti potranno godere di un esclusivo aperitivo Interista e di un programma di animazione per bambini e adulti, rendendo l'evento un'occasione di divertimento per tutta la famiglia. Non mancherà un punto foto dove rendere memorabile questo momento speciale.Per maggiori informazioni, è possibile consultare la Pagina Facebook:Inter Club Trani "Zanetti 4Ever": https://www.facebook.com/p/Inter-Club-Trani-Zanetti-4ever-100090501332672/Pagina evento: https://www.facebook.com/events/7867471989982211?ref=newsfeedVi aspettiamo per celebrare insieme la vittoria dello scudetto dell'Inter!