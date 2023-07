Tentata truffa telefonica ai danni di una coppia di anziani di Trani

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice circa una tentata truffa telefonica avvenuta ai danni degli anziani suoceri. «Questa mattina (ndr, ieri) sono stati contattati da un sedicente avv. Molinari che li avvisava che mio marito aveva causato un incidente ai danni di una anziana signora e un bambino, ricoverati in condizioni gravi in ospedale, mentre lui era stato condotto in arresto in caserma. Fortunatamente mia suocera ha subito chiamato mio marito dal telefono di una vicina mentre mio suocero era ancora al telefono di casa con i truffatori e si è accertata che fosse tutto apposto. Tornata da mio suocero gli ha subito urlato di chiudere il telefono perché era una truffa e quelli hanno subito chiuso la telefonata».La donna si è poi recato in Commissariato di Polizia per denunciare l'accaduto: infine l'invito rivolto ai suoi concittadini a prestare massima prudenza.