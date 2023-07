Stupore e orrore: la comunità tranese sconvolta dopo l'identificazione del cadavere di Bruno Delnegro

Ne avevamo sentite di queste notizie, ci hanno girato anche dei film.Ma il pensiero - se quella che è un'ipotesi degli inquirenti venisse confermata - che si sia stati capaci di privare anche di una degna sepoltura il proprio genitore pur di percepirne illegalmente la pensione, abbandonandolo in un sacco a pelo alla mercé degli elementi, compresa la possibilità di scempio da parte di animali selvatici (cosa che poi si è realizzata), dà la misura di quanta crudeltà le persone colpevoli abbiano dimostrato.Fino alla emanazione di una sentenza i coinvolti sono soltanto indagati e, chiaramente, si parla sempre col condizionale. Ma appare difficile pensare che quel cadavere, spogliato senza rispetto, chiuso in un sacco comprato di fretta, portato in un bosco lontano dalla sua casa di origine per impedirne la possibilità di ogni riconoscimento, magari proprio grazie all'azione degli animali selvatici, sia opera di persone diverse da quelle indagate, ossia i figli e la compagna di uno di essi: che, come divulgato dalle fonti ufficiali di informazione giudiziaria, secondo le ricostruzioni degli inquirenti sarebbero coinvolti nella macabra vicenda. Difficile pensare del resto a altri soggetti coinvolti, perché sono stati i propri figli durante quest'anno, dopo aver tra il 21 e il 22 luglio dell'anno scorso abbandonato in Abruzzo la salma del padre, a continuare a percepire la pensione, a utilizzarne il conto corrente, e soprattutto a spendere quei soldi.Quella del Delnegro è una famiglia molto conosciuta in città, sia per l' estro artistico dello stesso, stimato infermiere in pensione che amava dipingere e realizzare mosaici, che per le attività commerciali dei figli.La "illacrimata sepoltura" - anzi, mancata, a cui il povero signor Bruno era stato condannato , troverà pace e lacrime dalle persone che gli hanno voluto bene e che potranno portare un fiore sulla sua tomba non appena potrà fare ritorno nella città dalla quale, deceduto, è stato strappato con modalità becere e macabre.La comunità cittadina, man mano che la notizia si sta diffondendo, è letteralmente sconvolta da un tale episodio, e sui social, ma anche tra i discorsi della gente, non si fa altro che stupirsi e condannare un gesto così efferato. Saranno i provvedimenti giudiziari e le sentenze a mettere la parola fine a tanti interrogativi che si stanno ponendo i cittadini, masoprattutto gli amici e i parenti degli indagati e, ovviamente, del povero defunto.